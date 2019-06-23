المدير الفني للمنتخب التونسي: سنسعى لتحقيق أفضل ما يكون في البطولة

أكد آلان جريس، المدير الفني للمنتخب التونسي خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم صباح اليوم، الأحد، إنه ليس لديه سقف محدد للطموح في البطولة وسنسعى لتحقيق أفضل ما يكون.

وجاءت تصريحات جريس قبيل ساعات من انطلاق أولى مباريات فريقه أمام منتخب أنجولا، في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، غدا، الاثنين، باستاد السويس.

وعن درجات الحرارة أثناء مباريات "كان 2019"، أشار جريس إلى أن الأجواء في أفريقيا حتى، في شهر يناير/كانون الثاني، ترتفع فيها درجة الحرارة، ولكن إقامة المباريات في السابعة مساء أمر جيد، ويكون الجو مناسب، إلا أنه من غير المقبول إقامة المباريات في الرابعة عصرا.

وقال المدير الفني للمنتخب التونسي:

إن التغييرات في تشكيل فريقي أمر طبيعي، وعلى المدرب الناجح التأقلم مع الظروف المتغيرة واختيار الأفضل دائما، وأن تشكيل مباراة الغد لن يكون نهائيا حتى نهاية البطولة.

وتابع آلان جريس أن تونس "نسور قرطاج" ستواجه فريق قوي ومنظم، وهو منتخب أنجولا.

وتستضيف محافظة السويس المصرية المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات تونس ومالي وموريتانيا وأنجولا، على ملعب استاد السويس الرياضى.