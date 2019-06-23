المدير الفني للمنتخب التونسي: سنسعى لتحقيق أفضل ما يكون في البطولة

وجاءت تصريحات جريس قبيل ساعات من انطلاق أولى مباريات فريقه أمام منتخب أنجولا، في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، غدا، الاثنين، باستاد السويس.
وقال المدير الفني للمنتخب التونسي:
إن التغييرات في تشكيل فريقي أمر طبيعي، وعلى المدرب الناجح التأقلم مع الظروف المتغيرة واختيار الأفضل دائما، وأن تشكيل مباراة الغد لن يكون نهائيا حتى نهاية البطولة.
وتابع آلان جريس أن تونس "نسور قرطاج" ستواجه فريق قوي ومنظم، وهو منتخب أنجولا.
وتستضيف محافظة السويس المصرية المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات تونس ومالي وموريتانيا وأنجولا، على ملعب استاد السويس الرياضى.
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