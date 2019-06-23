بيان من الاتحاد المغربي لكرة القدم بشأن مباراة ناميبيا

أصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم، بيانا رسميا، للجماهير المغربية الراغبة في حضور مباراة المنتخب ضد ناميبيا في القاهرة ضمن منافسات المجموعة الرابعة في بطولة كأس الامم الافريقية المقامة حاليا في مصر.

وجاء في بيان الاتحاد المغربي لكرة القدم إنه "ليكن في علم الجماهير المغربية التي ترغب في متابعة المباراة التي ستجمع عصر اليوم بين المنتخب الوطني ونظيره الناميبي مباشرة من ملعب السلام بالقاهرة، ولا تتوفر على بطاقة المشجع FAN ID إنه بإمكانها الولوج إلى الملعب شريطة توفرها على التذكرة وجواز السفر".

وتأمل جماهير المغرب في خروج منتخب بلادها من مباراة اليوم بالنقاط الثلاث في ضربة البداية نحو تحقيق حلم الوصول على كأس الأمم الافريقية، في ظل وجود العديد من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والتهديفية الفائقة، يأتي في مقدمتهم حكيم زياش، مهاجم أياكس أمستردام الهولندى، بالإضافة إلى مهدى بن عطية، لاعب الدحيل القطرى حاليا وبايرن ميونخ ويوفنتوس سابقا.

ليكن في علم الجماهير المغرببة التي ترغب في متابعة المباراة التي ستجمع عصر اليوم بين المنتخب الوطني ونظيره الناميبي مباشرة من ملعب السلام بالقاهرة، ولا تتوفر على بطاقة المشجع FAN ID انه بامكانها الولوج الى الملعب شريطة توفرها على التذكرة وجواز السفر. #TOTALAFCON2019 #dimamaghreb — FRMF (@FRMFOFFICIEL) June 23, 2019

​وحصل حكيم زياش على ثنائية الدوري والكأس مع أياكس أمستردام هذا الموسم، بالإضافة إلى الوصول للدور نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا، كما سجل 24 هدفا في جميع المسابقات.

في المقابل، يحلم منتخب ناميبيا بتحقيق فوزه الأول في تاريخ مشاركاته بمسابقة كأس الامم الأفريقية، حيث يسجل الظهور الثالث في المسابقة القارية، بعدما سبق وشارك في نسختي 1998 في بوركينا فاسو و2008 التي أقيمت في غانا.

ولم يحقق منتخب ناميبيا نتائج تذكر في مشاركتيه السابقتين، حيث فشل في تحقيق الفوز على مدار 6 مباريات خاضها في البطولة، ليودع النسختين من الدور الأول.