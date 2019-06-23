المدير الفني لمنتخب أنغولا: لن نكون "صيدا سهلا" أمام تونس

أكد الصربي، سيردان فاسليلفيش، المدير الفني لمنتخب أنغولا خلال المؤتمر الصحفي، لمباراة فريقه وتونس، الذي عقد صباح اليوم الأحد، باستاد السويس، أن فريقه لن يكون صيدا "سهلا" أمام نظيره التونسي غدا، في افتتاح الجولة الأولى للمجموعة الخامسة.

وقال إنه "علي الرغم من وجود إصابات وغيابات في الفريق، إلا أننا سنقدم كل ما بوسعنا في المباراه عبر الإمكانيات الفنية المتاحة لدينا".

وأضاف فاسليفيش: "شاركنا في 7 نسخ فقط من أصل 32 ونجحنا في تحقيق مفاجأه بالتأهل بعد غياب نسختين وسنسعى لاستمرار المفاجأة والوصول لأبعد مدى ممكن بالبطولة".

وتستضيف محافظة السويس المصرية المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات تونس ومالي وموريتانيا وأنغولا، على ملعب استاد السويس الرياضي.

ومن المقرر أن تقام مباراة تونس أمام أنغولا غدا الاثنين 24 يونيو/ حزيران الجاري، فيما سيواجه مالي يوم الجمعة 28 يونيو، وسيلعب مع موريتانيا يوم الثلاثاء 2 يوليو/ تموز المقبل.