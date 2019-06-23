المدير الفني لمنتخب موريتانيا: جاهزون لإحداث مفاجأة في "أمم أفريقيا"

أعرب الفرنسي كورنتين مارتينز، المدير الفني لمنتخب موريتانيا خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام مالي، اليوم الأحد، عن سعادته بالاستقبال في مصر ومدينة السويس، وأشاد بأرضية ملعب المباراة ووصفها بالمثالية.

وتحدث "مارتينز" عن قوة المجموعة الخامسة، التي تضم بجانب موريتانيا كل من تونس وأنغولا ومالي، فأكد أن أنغولا بالتحديد فريق جيد ولعب أمامه في التصفيات مرتين، وكذلك الأمر بالنسبة لمنتخب تونس، الذي واجه موريتانيا في تصفيات مونديال 2018، كما أشاد بمنتخب مالي، وأكد أنه يملك مجموعة من اللاعبين الأكفاء.

وتحدث مارتينز عن مدى جاهزية لاعبي فريقه، فأكد أنه لا توجد أي أزمات أو إصابات خاصة باللاعبين، وأن الجميع يرغب في التعبير عن الوجه المشرف للكرة الموريتانية.

كما تطرق إلى اختيارات اللاعبين للبطولة، وقال إنها تمت بعناية شديدة، مشددا على رغبته في الوصول بعيدا في البطولة، وليس التمثيل المشرف فقط، مضيفا أنه يحترم جميع المنتخبات المشاركة في المحفل القاري الكبير.

وقال مدرب موريتانيا الملقب بـ "المحاريين": "لقد أمضينا ما يقرب من 23 يوما في التحضيرات الجادة للبطولة داخل وخارج موريتانيا، لدينا طموح في إحداث الفارق والمفاجأة في البطولة".

كما أكد أنه أصر على زيارة اللاعبين لأرضية ملعب المباراة من أجل التعود عليها.

وتحدث كورنتين مارتينز خلال المؤتمر الصحفي عن مباراة مالي، فأكد أنه قام بتجهيز لاعبيه نفسيا قبل اللقاء، وأصر على الحديث مع كل لاعب بشكل منفرد.

وأضاف أن "طريقة لعب الفريق تختلف من كل مباراة بالطبع، وتشكيلة الفريق متجانسة بشكل كبير منذ التصفيات، ونسعى إلى إسعاد الشعب الموريتاني، الذي انتظر طويلا من أجل أن يرى فريقه في المونديال الأفريقي".