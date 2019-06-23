الفراعنة يواصلون الاستعداد لمواجهة الكونغو

خاض منتخب مصر تدريبه باستاد الكلية الحربية صباح اليوم الأحد.

وقال إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني أن الفراعنة سيخوضون تدريبهم الثاني فى السابعة مساء اليوم باستاد الكلية الحربية استعدادا لمواجهة الكونغو الديمقراطية يوم الأربعاء المقبل فى الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا 2019.

كان منتخب مصر قد فاز فى مباراته الأولى أمام زيمبابوي بهدف دون رد أحرزه محمود تريزيجيه، ليحتل الفراعنة المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب أوغندا بعد فوزه على الكونغو الديمقراطية 2 / 0.

شهد معسكر المنتخب جلسات من قبل المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني وهاني رمزي لمعرفة سلبيات و إيجابيات مباراة زيمبابوي و العمل على تصحيحها قبل مباراة الكونغو.