جمهور المغرب يشكر الشعب المصري

حرص الجمهور المغربي، على توجيه رسالة شكر للشعب المصري، والقائمين على تنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019، قبل خوض أول مبارياته بالكان أمام ناميبيا، والتي تجمعهما في المباراة المقامة الآن، على ستاد السلام، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.