"منتخب السنونو"... حيوانات القارة السمراء تحفز اللاعبين في أمم أفريقيا

وتلمع في هذه الفترة الأسماء المستعارة والألقاب الخاصة بكل منتخب، وأغلبها مستمد من عالم الحيوانات التي تشتهر بها القارة السمراء.

وتعد الأسماء المستعارة للفرق جزءا من جوهر المنافسة، وتعطي الجماهير هوية، وتساعد على تحفيز اللاعبين، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

ويستعير المنتخب النيجيري اسمه من طائر النسر ليعرف بمنتخب "النسور"، فيما تعرف تونس باسم "نسور قرطاج"، بسبب ارتباطها التاريخي بالحضارة القرطاجية التي كان رمزها الوطني هو النسر. وترغب تونس في رؤية لاعبي منتخبها في قوة وخفة وحركة النسر، كما يرتبط النسور أيضا بمنتخب مالي.

وارتبط المنتخب الكاميروني بـ"الأسود"، في إشارة لقوتهم وسمعتهم، إذ فاز منتخبهم 5 مرات بكأس الأمم الأفريقية. ونجد الأسد أيضا في لقبي منتخبي المغرب "أسود الأطلسي" والسنغال "أسود التيرانغا"، التي تعني حسن الضيافة في اللغة السنغالية.

أما منتخب كوت ديفوار فاشتهر بمنتخب "الأفيال"، إذ إنها الشعار الوطني لبلادهم.

أما جمهورية بنين الواقعة في غرب أفريقيا، فيشتهر منتخبها بأصغر حيوان في القائمة، وهو "السنجاب". ولقبت الكونغو الديمقراطية باسم منتخب "الفهود"، والجزائر منتخب "ثعالب الصحراء"، وغينيا عُرفت بـ "الكلاب البرية"، أما بوروندي فتشتهر بـ "منتخب السنونو" (طائر صغير من فصيلة العصفوريات).

إلى ذلك، يملك المنتخب المصري ألقابا عدة، أبرزها منتخب الفراعنة وملوك أفريقيا، ومنتخب الساجدين.

وتستمر مباريات كأس الأمم الأفريقية لمدة 3 أسابيع، وحتى 19 يوليو/تموز.

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الجمعة، بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم في استاد القاهرة الدولي، وسط حضور أفريقي وعالمي مميز، في مقدمته جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي (كاف).