بالفيديو... هدف فوز المغرب على ناميبيا (1-0) في أمم أفريقيا

نجح المنتخب المغربي في تحقيق فوز صعب على نظيره ناميبيا، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة ببطولة أمم أفريقيا مصر 2019.

حاول المنتخب المغربي إحراز هدف التقدم، ولكن دفاع منتخب ناميبيا تصدى لكل المحاولات، التي كانت أخطرها، في الشوط الثاني من نصيب حكيم زياش، بعد أن غيرت الكرة اتجاهها وتصدى لها حارس المرمى بنجاح.

🇲🇦Morocco runs away with the three points in a 1-nil win!!⚽️👀



Full album on:https://t.co/kdXvLyQymj#TotalAFCON2019 pic.twitter.com/DAaE27zbv8 — CAF (@CAF_Online) June 23, 2019

ونجح منتخب أسود الأطلسى فى إحراز هدف الفوز، بعد عرضية من ركلة حرة عن طريق حكيم زياش، سجلها لاعب ناميبيا، كيموينى بالخطأ فى مرماه، في الدقيقة 89.

هدف مباراة #المغرب_ناميبيا في الوقت القاتل كاملا مع الاعادات HDpic.twitter.com/zwlGXnVEHR — أهداف أمم إفريقيا 2019 HD (@AfricanCup19HD) June 23, 2019

وتضم المجموعة الرابعة كلًا من المغرب، ناميبيا، جنوب إفريقيا، كوت ديفوار.