انخفاض فرص نجم منتخب السنغال للحاق بمبارة الجزائر

انخفضت فرص لحاق ساليف ساني مدافع منتخب السنغال بمباراة الجزائر يوم الخميس المقبل في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لبطولة أمم أفريقيا صعبة للغاية.

وأكد أحد أعضاء الجهاز الطبي لمنتخب السنغال في تصريحات صحفية أن ساني تعرض لإصابة قوية في الركبة وسيخضع لأشعة لحسم فترة غيابه ولكنه على الأرجح لن يلحق بلقاء الجزائر.

وفاز منتخب السنغال على تنزانيا بثنائية دون رد بالجولة الأولى.

في سياق متصل، صرح جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، بأن فريقه ليس من بين المرشحين للفوز بكأس الأمم الأفريقية، مثلما يقول البعض.

وقال بلماضي، للصحفيين على هامش تدريبات الجزائر، يوم السبت 22 يونيو / حزيران: "أرى أننا لا نملك مواصفات المرشح، فلسنا منتخبا مونديالي، وخرجنا من الدور الأول في 2017".

وتابع: "في المقابل السنغال، التي تألقت في مونديال روسيا وحتى لاعبيها الاحتياطيين ينشطون في أوروبا، تبدو مرشحة مقارنة بنا وعلى صديقي أليو سيسي، مدربهم ألا يتهرب من هذه الحقيقة".

واستطرد: "منافسنا في المباراة الأولى هو منتخب كينيا، الذي قهر غانا في التصفيات وهذا دليل على قوته، وعلينا احترام المنافس وعدم الاستهتار به إطلاقا".

وأضاف بلماضي: "في أفريقيا لا وجود لمنتخبات صغيرة والدليل الصعوبة، التي وجدها المنتخب المصري أمام زيمبابوي".