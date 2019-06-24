رغم الفوز... بونجاح: نتيجة مواجهة كينيا لا تعبر عن سير المباراة

صرح لاعب المنتخب الجزائري ونادي السد القطري، بغداد بونجاح، بأن نتيجة المباراة ضد منتخب كينيا لا تعبر عن سير المباراة.

أوضح بغداد بونجاح، أن نتيجة الفوز على كينيا بهدفين دون رد في افتتاح مباريات كأس الأمم الأفريقية، "لا تعبر عن سير المباراة".

وقال بونجاح بعد المباراة: "النتيجة لا تعبر عن سير المباراة، فقد أهدرنا العديد من فرص التسجيل. الفوز في المباراة الأولى مهم للغاية".

وأتم مهاجم السد القطري: "نتعامل مع كل مباراة على حدة، سنبدأ الاستعداد القوي للسنغال حتى نحقق نتيجة إيجابية تؤهلنا إلى الدور المقبل".

وحقق المنتخب الجزائري أول 3 نقاط له بالجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في مصر، وذلك بفوزه 2 / صفر على نظيره الكيني على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويتقاسم المنتخب السنغالي ترتيب المجموعة برفقة المنتخب الجزائري بعد تغلبه على منتخب تنزانيا بهدفين نظيفين أمس الأحد.