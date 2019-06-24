3 أيام من بطولة كأس الأمم الأفريقية...بالأرقام والاحصاءات

استعرضت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أرقام الأيام الثلاثة الأولى من بطولة الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر وتستمر حتى 19 يوليو/تموز المقبل، بمشاركة 24 منتخبا.

وكان منتخب الفراعنة قد تغلب على زيمبابوي في أولى مبارياته بالبطولة بهدف دون رد أحرزه محمود حسن تريزيحيه في الدقيقة 41 من أحداث المباراة

وبعد مرور 3 أيام على افتتاح البطولة رصدت الصفحة 10 أرقام من الماراثون الأفريقى.

7 مباريات تم خوضها في البطولة، 6 منها انتهت بفوز أحد الفريقين، ومباراة واحدة انتهت بالتعادل.

وتم تسجيل 13 هدفا في سبع مباريات، منها هدفين من ركلتي جزاء، كما وساهم البدلاء بإحراز هدفين من أصل 13 هدفا تم تسجيلها.

وشارك في قيادة المباريات 3 حكام عرب، كما وتم إشهار 16 بطاقات في سبع مباريات.

وتوزعت أهداف الأيام الثلاثة الأولى على 7 أهداف تم تسجيلها بالقدم اليمنى، وهدفين باليسرى، و4 أهداف بالرأس.