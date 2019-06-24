لماذا رفض المدير الفني للجزائر المقارنة بين محرز وصلاح

رفض جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، الحديث عن أي مقارنات بين نجم محاربي الصحراء ومانشستر سيتي رياض محرز، ونجم الفراعنة وليفربول محمد صلاح.

وقال بلماضي في المؤتمر الصحفي عقب لقاء منتخب كينيا: "ليس من السهل الفوز في بداية البطولة، واجهنا أزمات كثيرة في بداية كل بطولة إفريقية لذلك الفوز مهم. لا يمكن التقليل من منتخب كينيا ولكن من الممكن أن نقول أن منتخبنا كان الأفضل ولعب بطريقة جيدة. التراجع في الشوط الثاني بسبب التقدم بهدفين".

وعن المقارنة بين محرز وصلاح، أوضح بلماضي: "أرفض عقد أي مقارنات بين الثنائي والتعقيب على أدائهم في البطولة. من الصعب الحكم على محرز وصلاح وهما لم يلعبا سوى مباراة واحدة".

وعن أداء محرز، أضاف: "راض للغاية عن المستوى الذي قدمه، وأطالب بتخفيف الضغوط من جانب الجماهير عليه، وأثق في ارتفاع أدائه أكثر من ذلك".

وأتم بلماضي تصريحاته: "مواجهة السنغال الخميس المقبل ستكون صعبة لأنها أمام منتخب مرشح للفوز باللقب".

يذكر أن الجزائر تشارك السنغال صدارة المجموعة الثالثة، إذ فاز منتخب السنغال على تنزانيا بهدفين نظيفين، فيما فاز منتخب الجزائر بالنتيجة نفسها على كينيا.