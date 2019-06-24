"نسور قرطاج" يبدؤون مشوارهم الأفريقي تحت أنظار عشاق الأهلي والزمالك المصريين

يبدأ منتخب تونس مشواره في أمم أفريقيا 2019 عندما يلتقي، مساء اليوم الاثنين، مع أنغولا بملعب "السويس"، ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة الخامسة التي تضم أيضا منتخبي مالي وموريتانيا.

ستكون مباراة تونس وأنغولا محط أنظار عشاق قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في ظل تواجد جيرالدو لاعب "القلعة الحمراء" مع منتخب أنغولا، فيما يضم منتخب تونس، فرجاني ساسي لاعب وسط "القلعة البيضاء"، بينما تم استبعاد علي معلول من المشاركة في

البطولة مما أثار جدلا واسعا في الشارع الكروي المصري والتونسي بالنظر إلى المستويات الرائعة التي ظهر عليها اللاعب خلال مشاركته في مباريات الأهلي.

ويتطلع "نسور قرطاج" في بداية رحلة البحث عن اللقب الثاني لتحقيق بداية قوية بعدما سبق وتوج باللقب القاري فى مناسبة وحيدة عام 2004 عندما تفوق فى المباراة النهائية على المغرب فى المباراة النهائية التى جمعتهما بملعب "رادس".

في المقابل يسعى منتخب أنغولا الذي يسجل الظهور الثامن فى تاريخ مشاركاته بمسابقة كأس الأمم الأفريقية لأفساد مخطط منتخب تونس وذلك بالخروج من المباراة بالنقاط الثلاث.

ويسجل التاريخ أن أبرز إنجازات المنتخب الأنغولي في كأس الأمم الأفريقية، هو التأهل للدور ربع النهائي في نسختى 2008 و2010، وسيسعى خلال البطولة الحالية إلى تخطي هذا الدور لأول مرة في تاريخه.