التركيز على الفوز وإغلاق ملف الانتقادات...لاعبو المنتخب المصري في جلسة مغلقة

تدخل اللاعبون الكبار بمنتخب مصر وعلى رأسهم عبد الله السعيد ووليد سليمان وطارق حامد ومحمد صلاح، وعقدوا جلسة مع جميع اللاعبين بالمعسكر لمطالبتهم بغلق صفحة الانتقادات الأخيرة التي تعرضوا لها.

قال مصدر في المنتخب الوطني لـ"سبوتنيك"، إن صلاح ورفاقه طالبوا باقي اللاعبين بالتركيز فقط في ضرورة الفوز خلال المباريات المقبلة من أجل إسعاد الجماهير، لاسيما أن البطولة تقام في مصر ولا يوجد أي مبرر لعدم الفوز بها.

وطوى لاعبو المنتخب المصري ملف الانتقادات التي تعرضوا لها عقب مباراة زيمبابوي في افتتاح بطولة أمم أفريقيا 2019، بجانب أزمة السوشيال الميديا التي اندلعت مؤخرا.

وتعاهد اللاعبون على مصالحة الجماهير الغاضبة في المباراة المقبلة أمام الكونغو، والتي باتت صعبة بعد خسارة "الفهود" بهدفين نظيفين أمام أوغندا في الجولة الأولى، حيث تعني خسارة الكونغو أمام "الفراعنة" خروجهم من البطولة.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني بفارق الأهداف عن منتخب أوغندا الذي يتصدر بفارق هدف واحد، متساويين بالنقاط.