وصول الرئيس الموريتاني إلى القاهرة لحضور مباراة منتخب بلاده أمام مالي

وصل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، لحضور المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية، أمام منتخب مالي المقامة على ملعب مدينة السويس، شرقي القاهرة.

ويظهر المنتخب الموريتاني، للمرة الأولى في كأس الأمم الأفريقية، مع منتخب مالي في العاشرة مساء اليوم الأثنين، بملعب السويس، وذلك ضمن منافسات المجموعة الخامسة، التي تضم أيضا منتخبي تونس وأنغولا.

ونقلت بوابة "الأهرام" المصري ة، عن الصحفي الموريتاني محمد البشير، قوله إن محمد ولد عبدالعزيز، رئيس موريتانيا يصل مصر لمؤازرة المنتخب في بطولة أمم إفريقيا.

وأضاف البشير في تصريحات تلفزيونية مساء أمس الأحد، أن "محمد ولد عبدالعزيز رئيس الدولة، سيتواجد في المدرجات اليوم؛ لمؤازرة المنتخب في مباراة مالي".

وتابع "مؤازرة الرئيس للمنتخب ستعطي اللاعبين دافعا كبيرا في أول مباريات المنتخب بالبطولة".