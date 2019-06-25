حملة "خاوة خاوة" تشعل مواقع التواصل وتجمع مشجعي منتخبي الجزائر والمغرب في أمم أفريقيا

أطلقت جماهير منتخبي المغرب والجزائر حملة تضامنية تشجيعية باسم "خاوة خاوة" لمؤازرة منتخبي كلا البلدين بشكل جماعي، في بطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر.

لقيت الحملة رواجا ونجاحا كبيرين على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، بالإضافة لعدد من التغريدات التي حملت صورا لمشجعي كلا المنتخبين من داخل مدرجات الملاعب المصرية وهم يؤازرون منتخباتهم مع بعض.

نشر صاحب الحساب الذي حمل اسم "Mohammed" قائلا "الاحد القادم باذن الله. سنشجع المنتخب ضد ناميبيا ثم الجزائر ضد كينيا ، وإن شاء الله مربوحة و ديما خاوة خاوة.🇲🇦⁦❤️⁩🇩🇿".

الاحد القادم باذن الله. سنشجع المنتخب ضد ناميبيا ثم الجزائر ضد كينيا ، وإن شاء الله مربوحة و ديما خاوة خاوة.🇲🇦⁦❤️⁩🇩🇿 pic.twitter.com/937XVrLI5V — ⁦🇲🇦⁩⁦ Mohammed 🇵🇸 (@Moha_____mmed) 21 июня 2019 г.

وتحدث صاحب الحساب "أحمد شهبون"، قائلا: "الجماهير الجزائرية🇩🇿 و المغربية🇲🇦 تطلق فكرة رائعة و اخوية و هي التشجيع المزدوج و هو أن الجزائريين🇩🇿 يدخلون مع المغاربه🇲🇦 في مباريات المنتخب المغربي🇲🇦 و الجماهير المغربية 🇲🇦تدخل مع الجزائرية 🇩🇿في مباريات المنتخب الجزائري🇩🇿 🇲🇦💪💪💪💪💪💪💪💪🇩🇿

خاوة خاوة".

الجماهير الجزائرية🇩🇿 و المغربية🇲🇦 تطلق فكرة رائعة و اخوية و هي التشجيع المزدوج و هو أن الجزائريين🇩🇿 يدخلون مع المغاربه🇲🇦 في مباريات المنتخب المغربي🇲🇦 و الجماهير المغربية 🇲🇦تدخل مع الجزائرية 🇩🇿في مباريات المنتخب الجزائري🇩🇿 🇲🇦💪💪💪💪💪💪💪💪🇩🇿

خاوة خاوة pic.twitter.com/NwQxO3gLvJ — احمد شهبون (@ahmadchahbon) 20 июня 2019 г.

ونشرت صاحبة حساب يحمل اسم "Sweet Ice" صروة لمشعين على المدرجات وهم يحملون أعلام كل من الجزائر والمغرب ومصر.

خاوه خاوه 🇪🇬🇲🇦🇩🇿

اجمل شعوب 💚 pic.twitter.com/gqTZ68HDp6 — Sweet Ice 🇲🇦🇱🇾🦋🇪🇬🇩🇿🇹🇳🇲🇷 (@faty_sugar) ٢٣ يونيو ٢٠١٩

يذكر بأن المنتخب المغربي كان قد فاز بأولى لقائاته في البطولة على منتخب ناميبيا بهدف نظيف، كما وتغلب المنتخب الجزائري بهدفين نظيفين على منتخب كينيا.