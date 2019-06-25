صافرة جنوب أفريقية للقاء مصر والكونغو في أمم أفريقيا

يستعد منتخب مصر لمواجهة الكونغو الديمقراطية في العاشرة مساء غد الأربعاء في الجولة الثانية من أمم أفريقيا.

كلفت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي، الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، بإدارة مباراة مصر والكونغو تحكيميا.

وكانت بطولة أمم أفريقيا قد انطلقت فعالياتها يوم الجمعة بمواجهة المنتخب المصري بنظيره الزيمبابوي على استاد القاهرة الدولي، في العاشرة مساءً، وانتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، سجله محمود حسن تريزيجيه، فيما فاز منتخب أوغندا على الكونغو بهدفين دون رد.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ32، حتى 19 يوليو/تموز المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى في السودان عام 1957، وهي المرة الخامسة التي تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هي القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوي، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى في السودان عام 1957.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.