بعد إصابته العنيفة مع الفراعنة... صورة أحمد حجازي تثير القلق حول مشاركته أمام الكونغو الديمقراطية

نشر مدافع "وست برميتش" الإنجليزي والمنتخب المصري، أحمد حجازي، صورة أثارت القلق بصورة كبيرة حول مشاركته مع الفراعنة أمم الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعة لمباريات المجموعة الأولى في كأس الأمم الأفريقية.

وأظهرت الصورة، التي نشرها حجازي عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"، وهو يشارك في تدريبات المنتخب المصري.

ولكن في تلك الصورة ظهر المدافع الدولي وهو مرتدي، واقي للأنف، بعد إصابته بكسر في الأنف خلال لقاء منتخب مصر الأول أمم زيمبابوي.

ولكن رغم أن الصورة أظهرت أن حجازي لا يزال يعاني من الإصابة، إلا أن مشاركته في التدريبات مرتديا واقي الأنف تشير إلى أنها قد لا تعوق مشاركته أمام الكونغو الديمقراطية.

وكلفت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى، الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز لإدارة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والكونغو الديمقراطية مساء الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني في المجموعة الأولى، برصيد 3 نقاط بعد فوزه على زيمبابوي بهدف نظيف، وبفارق الأهداف عن أوغندا المتصدر بنفس الرصيد من النقاط.

وكانت بطولة أمم أفريقيا قد انطلقت فعالياتها يوم الجمعة بمواجهة المنتخب المصري بنظيره الزيمبابوي على ستاد القاهرة الدولى، فى العاشرة مساء، وانتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، سجله محمود حسن تريزيجيه ، فيما فاز منتخب اوغندا على الكونغو بهدفين دون رد.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها الـ32، حتى 19 يوليو/تموز المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى في السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التي تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.