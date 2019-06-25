بعد أزمة التحرش... منتخب مصر يحسم الجدل حول استبعاد عمرو وردة

حسم منتخب مصر، اليوم الثلاثاء 25 يونيو/حزيران، الجدل حول التقارير التي تحدثت عن استبعاد عمرو وردة عن معسكر المنتخب، عقب أزمة التحرش الجنسي أو ما أطلقت عليه وسائل الإعلام "فتاة السوشيال ميديا".

وقال خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفراعنة أمم الكونغو الديمقراطية، إن عمرو وردة "جزء من الفريق، ولا يوجد شيء ضده".

وتابع: "جزء من الفريق ولا يوجد أي شيء ضده، فهو يلعب بصورة جيدة، ويتبع التعليمات الخاصة بمعسكر المنتخب سواء داخل الملعب أو خارجه، ولا يوجد أي مشكله معه، لذلك هو مستمر وموجود مع الفريق".

أكد المدير الفني لمنتخب مصر أن الفراعنة مستعد جيدا لمواجهة الكونغو الديمقراطية غدا في الجولة الثانية.

وتحدث أجيري عن إصابة أحمد حجازي، قائلا "ليس لدى اللاعب أي مشكلة حاليا من الناحية البدنية، فهو يرتدي واقي للأنف، ويشارك في التدريبات من دون أي مشكلة".

وفي السياق ذاته، تحدث قائد منتخب مصر، ومدافع أستون فيلا الإنجليزي، أحمد المحمدي، إن اللاعبين أغلقوا بالكامل ما حدث في مباراة زيمبابوي وما تلتها من أحداث، والجميع مستعد حاليا لمواجهة الكونغو الديمقراطية.

وقال المحمدي: "تابعنا مباراة أوغندا والكونغو الديمقراطية، وندرك أنه فريق قوي رغم خسارته، لذلك نركز على الفوز لحسم التأهل سريعا".

وعلق على أزمة اللاعب عمرو وردة، بقوله

"أزمة فتاة السوشيال انتهت سريعا، وأغلقنا جميعا الموضوع في دقيقتين".

وتابع: "المدرب تحدث مع الجميع وانتهى الأمر، لا مشاكل حاليا في معسكر المنتخب، فالكل جاهز ويركز على مواجهة الكونغو الديمقراطية".

وأتم بقوله: "مواقع التواصل تحاول دوما تهويل الأمور في كثير من الأحيان، لكن الأمور أبسط بكثير مما يتم تداوله".

وكان إيهاب لهيطة مدير عام منتخب مصر، قد قال إن "كل ما يُقال عن سحب الجهاز الفني لهواتف لاعبي المنتخب ليس صحيحا على الإطلاق".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكونغو الديمقراطية، فى العاشرة مساء الأربعاء المقبل، فى الجولة الثانية من أمم أفريقيا.

وكانت بطولة أمم أفريقيا قد انطلقت فعالياتها يوم الجمعة بمواجهة المنتخب المصري بنظيره الزيمبابوي، على استاد القاهرة الدولى، وانتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، سجله محمود حسن تريزيجيه، فيما فاز منتخب أوغندا على الكونغو بهدفين دون رد.