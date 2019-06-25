منتخب مصر يكشف حقيقة اختلاف "صلاح ليفربول" عن "صلاح الفراعنة"

كشف منتخب مصر حقيقة ما تم تداوله حول أن أداء نجم الفراعنة وفريق ليفربول الإنجليزي كان فرديا بصورة كبيرة في مباراة المنتخب الأولى أمام زيمبابوي، وأنه مختلف مع أدائه مع فريق الإنجليزي.

وقال خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، في المؤتمر الصحفي: "أعتقد أن بطولة أمم أفريقيا 2019، ستكون فرصة لأن نثبت للعالم أن لدينا لاعبين يستطيعون الأداء بصورة احترافية من الدرجة الأولى، وأعتقد أن محمد صلاح، خير مثال على ذلك".

وتابع: "تلك الاتهامات التي توجه إلى محمد صلاح، ليس لها أي أساس من الصحة، فمحمد صلاح لم يستلم سوى كرة واحدة فقط خلال المباراة الماضية".

ومضى: "الحديث عن أن محمد صلاح فعال مع ليفربول أكثر مما هو فعال مع منتخب مصر، ليس صحيحا، فهو مرر 8 تمريرات صحيحة، وبعضها كان خطيرا".

واستطرد: "محمد صلاح الذي يلعب في ليفربول، هو نفسه محمد صلاح الذي يلعب مع منتخب مصر".

وعن نفس الأقاويل، تحدث أحمد المحمدي، قائد منتخب مصر، أحمد المحمدي: "محمد صلاح يلعب بروح الفريق، ولا يلعب بفردية على الإطلاق".

وأضاف: "لدينا 17 تسديدة على المرمى، والسنغال فقط هو المنتخب الوحيد الذي سدد أكثر منا على المرمى بنحو 20 تسديدة".

وتحدث مدافع أستون فيلا الإنجليزي عن تأثير الاهتمام الإعلامي بمحمد صلاح على لاعبي المنتخب، قائلا "المهم أن هذا الاهتمام لا يضغط ضغطا على صلاح".

وتابع:

"الاهتمام الاستثنائي بمحمد صلاح، لا يضع أي ضغط عليه، فهو لاعب عالمي وكبير، ومعتاد على اللعب وسط الضغوط، والجميع يعلم أن وجود لاعب مثله بيننا يساعدنا جميعا".

يستعد محمد صلاح لقيادة "الفراعنة" في الجولة الثانية من دور المجموعات أمام منتخب الكونغو في المباراة التي ستقام يوم الأربعاء المقبل على استاد القاهرة الدولي.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني في المجموعة الأولى بعد تراجعه عن المركز الأول لصالح أوغندا المتصدر بفارق الأهداف.

حيث فازت مصر على زيمبابوي بهدف نظيف في الجولة الأولى فيما فازت أوغندا على الكونغو بهدفين نظيفين.