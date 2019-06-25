"كاف" يرفض طلب الكاميرون استبدال اللاعب المصاب بالقلب

أعلن منتخب الكاميرون، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) رفض طلب الكاميرون استبدال لاعبه، جويل تاغوي، الذي تم استبعاده من تشكيلة الأسود بعدما اكتشف أنه مصاب في القلب.

وقال الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، في بيان عبر حسابه على موقع "تويتر" إن كاف رفض استبدال اللاعب، رغم تقديم كافة المستندات التي تثبت أنه لا يمكن أن يستمر في قائمة الفريق لأسباب طبية قد تكون خطرة على حياته.

وتابع الاتحاد "قدمنا ما يثبت أنه يعاني من خلل في الشريان التاجي، وأرسلنا التقرير الطبي الخاص به، الذي يثبت وجود خطورة على حياته من استمراره في البطولة، لكن الاتحاد رفض أن يتم استبداله".

وأكد منتخب الأسود أن إصابة اللاعب تم اكتشفاها خلال المعسكر الإعدادي في قطر، قبل أن يتم التأكد من إصابته في مدينة الإسماعيلية التي يتواجد فيها اللاعبون، ليتم استبعاده خوفا على صحته، وخوفا من تعرضه لموت مفاجئ حال قيامه بأي مجهود زائد.

وأتم البيان "تم تقديم استئناف لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، من أجل قبول استبدال اللاعب".

ويلعب تاجوي ضمن صفوف كروزيرو البرازيلي، وكان قد انتقل إلى مارتيميو البرتغالي على سبيل الإعارة.

ويستعد المنتخب الكاميروني، لبداية مشواره في الدفاع عن لقبه بكأس الأمم الأفريقية، عندما يواجه غينيا بيساو مساء الليلة في الجولة الأولى للمجموعة السادسة.

La Confédération Africaine de Football a rejeté la requête de la Fédération Camerounaise de Football introduite hier et liée au remplacement de Joël Tagueu suite à son départ de l'équipe pour des raisons de santé. @CAF_Online @caf_online_FR #TOTALAFCON2019 — Fecafoot-Officiel (@FecafootOfficie) June 25, 2019

ويستضيف ملعب الإسماعيلية مباريات المجموعة السادسة، التي تضم كلا من الكاميرون وغينيا بيساو، وبينين، وغانا.

يذكر أن المنتخب الكاميروني يحمل لقب كأس الأمم بعد التتويج بلقب النسخة السابقة في الجابون 2017، على حساب مصر في المباراة النهائية بعد الفوز بهدفين لهدف، للتتويج بالنجمة الخامسة وتقلص الفارق مع مصر التي تحتل صدارة المنتخبات المتوجة باللقب القاري بـ7 ألقاب.