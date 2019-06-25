مدرب حراس مصر عن الشناوي: من لديه حارس جيد يصنع الفارق

حرص أحمد ناجي، مدرب حراس منتخب مصر على الإشادة بأداء محمد الشناوي، حارس مرمى الفراعنة خلال مباراة افتتاح كأس الأمم الأفريقية أمام زيمبابوي، التي انتهت بفوز مصر بهدف نظيف.

وقال ناجي في تصريحات للصحفيين من داخل فندق إقامة المنتخب المصري: "الشناوي أدى مباراة رائعة ضد زيمبابوي، وسعيد بالحراس وعملهم وعلاقتهم الإنسانية فيما بينهم فهي رائعة. لقد تصدى الشناوي لفرصة مؤكدة في الشوط الأول وساعدنا على الفوز هو وكل زملائه".

وتابع ناجي "مع تطور خطط اللعب تظهر العديد من الثغرات تضع الحراس تحت الاختبار. قديما كان يقال حارس المرمى نصف الفريق، ولكنه أصبح عصب الفريق في الكرة الحديثة".

ووضح ناجي "حارس المرمى بات له أدوار أخرى في بناء اللعب ودوره يتغير حسب خطة اللعب فكل طريقة لها تمركز معين ليسهل على نفسه الأداء مما يصب في صالح الفريق بشأن تمركزه حسب اتجاه الهجمة وكيفية العمل مع لاعب الوسط، كما يوجه زملائه لالتقاط الكرة الثانية. الآن من لديه حارس مرمى جيد يصنع الفارق كثيرا".

يذكر أن منتخب مصر يحتل وصافة المجموعة الأولى بفارق هدف عن منتخب أوغندا المتصدر.