مدرب حراس مصر عن الشناوي: من لديه حارس جيد يصنع الفارق

وقال ناجي في تصريحات للصحفيين من داخل فندق إقامة المنتخب المصري: "الشناوي أدى مباراة رائعة ضد زيمبابوي، وسعيد بالحراس وعملهم وعلاقتهم الإنسانية فيما بينهم فهي رائعة. لقد تصدى الشناوي لفرصة مؤكدة في الشوط الأول وساعدنا على الفوز هو وكل زملائه".
ووضح ناجي "حارس المرمى بات له أدوار أخرى في بناء اللعب ودوره يتغير حسب خطة اللعب فكل طريقة لها تمركز معين ليسهل على نفسه الأداء مما يصب في صالح الفريق بشأن تمركزه حسب اتجاه الهجمة وكيفية العمل مع لاعب الوسط، كما يوجه زملائه لالتقاط الكرة الثانية. الآن من لديه حارس مرمى جيد يصنع الفارق كثيرا".
يذكر أن منتخب مصر يحتل وصافة المجموعة الأولى بفارق هدف عن منتخب أوغندا المتصدر.
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