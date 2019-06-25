حضور رئيس غانا لمتابعة لقاء منتخب بلاده وبنين

حضر نانا أكوفو أدو رئيس دولة غانا إلى استاد الإسماعيلية الرياضي لمتابعة مباراة منتخب بلاده أمام منتخب بنين، في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو/ حزيران حتى 19 يوليو/ أيار بمشاركة 24 منتخب أفريقي.

وشهد المباراة وزيرالشباب الغانى ووزير الشباب المصري أشرف صبحى والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ومحمد فضل مدير اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية (كان 2019).

واستقبل الرئيس الغاني بعثة منتخب بلاده قبل السفر إلى دبي للدخول في معسكر استعدادا للبطولة، ووعدهم بحضور أولى مبارياتهم أمام دولة بنين.

كما تدخل لحل أزمة اللاعب الدولي أسامواه جيان محطم الأرقام القياسية العالمية في حضور بطولات الأمم الأفريقية والتسجيل والمشاركة في عدد المباريات الدولية بالعدول عن الاعتزال وينضم لقائمة النجوم السوداء للحصول على كأس البطولة.

يذكر أن منتخب غانا يخوض أولى مبارياته أمام فريق بنين في أولى مباريات المجموعة السادسة من البطولة التي تضم منتخبات الكاميرون وغانا وبنين وغينيابيساو وتقام على ملعب استاد الإسماعيلية الرياضي.