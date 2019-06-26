المدير الفني لمنتخب الجزائر: مباراة السنغال سيكون لها "مذاق خاص"

قال جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، إن مباراة السنغال تجمع فريقين لديهم الإمكانيات ولديهم لاعبين معروفين على المستوى الدولي.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده في استاد الدفاع الجوي في مصر، اليوم الأربعاء 26 يونيو / حزيران.

وأضاف، أن فريقه سيلعب المباراة بكل تركيز، مشيرا إلى أن تلك المباراة سيكون لها مذاق خاص وأهمية في مسيرة الخضر.

ولفت إلى أنه يعرف أليو سيسيه، مدرب منتخب السنغال، لأنهما ينتميان لنفس الجيل، مضيفا: "على الرغم من قلة خبرته في مجال التدريب، لكنه حقق نتائج قوية".

وأوضح المدير الفني للمنتخب الجزائري أنه يكن احترام كبير لمدرب السنغال، بغض النظر عن مواجهتهما المقررة، غدا الخميس.

وأشار جمال بلماضي إلى أن مباراة السنغال مهمة، لكنها غير مصيرية.

وتابع: "ستؤثر تلك المباراة على ترتيب المجموعة، ويجب علينا ألا ننساق وراء الحسابات المستقبلية والتركيز في مبارياتنا لأنها الطريقة المثلى بالنسبة لنا للاستمرار في المنافسة".

وتقام منافسات البطولة التي تحتضنها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو/ تموز، بمشاركة 24 منتخبا تم تقسيمهم على 6 مجموعات.

وتلعب النهائيات بين 24 فريقا هم مصر والكاميرون والسنغال وتونس ونيجيريا والمغرب، الكونغو الديمقراطية وغانا ومالي، وكوت ديفوار وغينيا والجزائر، وجنوب أفريقيا وأوغندا وبنين وموريتانيا ومدغشقر وكينيا، وزيمبابوي وناميبيا وغينيا بيساو وأنجولا وتنزانيا وبوروندى.