رسميا... استبعاد اللاعب المصري عمرو وردة من معسكر المنتخب

استبعد مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة، اللاعب عمرو وردة، من معسكر منتخب مصر المقام حاليا لخوض مباريات أمم أفريقيا التي تستضفيها مصر حتى 19 يوليو/ تموز المقبل.

وذكرت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، أن القرار جاء بعد الأزمة الأخيرة التي لاحقت اللاعب بمعسكر الفراعنة، وأدت في النهاية إلى استبعاده من معسكر الفراعنة.

وأضافت الصحيفة المصرية أن أبو ريدة عقد جلسة عاجلة مع خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، صباح اليوم الأربعاء، واتفق الثنائي على استبعاد وردة بشكل نهائي من المعسكر، وسيصدر اتحاد الكرة بيانا يوضح فيه أسباب استبعاد وردة بعد قليل.

وكان أجيري، قال أمس، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفراعنة أمم الكونغو الديمقراطية، إن عمرو وردة "جزء من الفريق، ولا يوجد شيء ضده".

وتابع: "جزء من الفريق ولا يوجد أي شيء ضده، فهو يلعب بصورة جيدة، ويتبع التعليمات الخاصة بمعسكر المنتخب سواء داخل الملعب أو خارجه، ولا يوجد أي مشكله معه، لذلك هو مستمر وموجود مع الفريق".

أكد المدير الفني لمنتخب مصر أن الفراعنة مستعد جيدا لمواجهة الكونغو الديمقراطية غدا في الجولة الثانية.