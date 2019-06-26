رسميا... استبعاد اللاعب المصري عمرو وردة من معسكر المنتخب

وذكرت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، أن القرار جاء بعد الأزمة الأخيرة التي لاحقت اللاعب بمعسكر الفراعنة، وأدت في النهاية إلى استبعاده من معسكر الفراعنة.
وكان أجيري، قال أمس، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفراعنة أمم الكونغو الديمقراطية، إن عمرو وردة "جزء من الفريق، ولا يوجد شيء ضده".
وتابع: "جزء من الفريق ولا يوجد أي شيء ضده، فهو يلعب بصورة جيدة، ويتبع التعليمات الخاصة بمعسكر المنتخب سواء داخل الملعب أو خارجه، ولا يوجد أي مشكله معه، لذلك هو مستمر وموجود مع الفريق".
أكد المدير الفني لمنتخب مصر أن الفراعنة مستعد جيدا لمواجهة الكونغو الديمقراطية غدا في الجولة الثانية.
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