المدير الفني لمنتخب السنغال: لا نعمل حسابات خاصة للجزائر

كشف أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، أن منتخب "أسود التيرانجا"، سيلعب مباراته ضد الجزائر، بأمم أفريقيا 2019، بروح هادئة.

وتابع: "لكننا نعرف المنتخب الجزائري جيدا، وهناك مباراة مع كينيا"، مضيفا: "لا نركز على هزيمة الخضر، وعلينا هزيمة كل الفرق، التي تنافسنا، ولا نعمل للجزائر حسابا خاصا".

وأضاف: "لدينا مشاكل بدنية وسنحاول الاستمرار أطول وقت ممكن في البطولة".

وشدد أليو سيسيه، على أن منتخب السنغال لم يتأهل بعد وهناك ٣ فرق، يمكنها الصعود، مضيفا: "يجب علينا الفوز للاستمرار في المنافسات".

وأوضح أن مباراة الغد، ضد الجزائر شاقة على المستوى البدني، ويجب علينا أن نتحلى بالتواضع كما أن منتخب الكاميروني، لم يعد كما كان في ٢٠١٧.

وتابع: "أعلم أن جمال بلماضي، المدير الفني للجزائر، رجل تكتيكي رائع ومباراة الجزائر اختبار قوي لنا".