رد فعل عمرو وردة بعد استبعاده من معسكر منتخب مصر

علق اللاعب المصري، عمرو وردة، على قرار استبعاده من معسكر المنتخب، بسبب انتشار مراسلات تحوي مضمونا جنسيا له، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال وردة لاعب المنتخب الوطني ونادي أتروميتوس اليوناني، في تصريحات خاصة لصحيفة "الشروق" المصرية: "الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مفبرك من قبل أحد الأشخاص، لا أعرف لماذا فعل ذلك، فقام بوضع صورتي على وجه شخص آخر في فيديو منتشر عبر وسائل التواصل".

وأضاف: "أكرر الفيديو مفبرك، ولا أعلم لماذا يحدث ذلك في الوقت الحالي".

وأكد مصدر في الجهاز الفني لمنتخب مصر، لـ"سبوتنيك"، خروج عمرو وردة من معسكر الفريق فور علمه بقرار استبعاده من البطولة.

وقرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب الوطني استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق.

ومن المقرر أن يستكمل المنتخب الوطني بطولة الأمم الأفريقية ب 22 لاعبا.