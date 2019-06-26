المنتخب المصري يعدل الزي الرسمي في مباراة الكونغو

أجرى المنتخب الوطني المصري، تعديلا على الألوان، التي سيرتديها، في مباراة اليوم أمام الكونغو.

ويخوض المنتخب المصري مباراة الثانية في البطولة الأفريقية، أمام الكونغو، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى لنهائيات الأمم الأفريقية.

ويأتي التعديل بناء على تعليمات مراقب المباراة، منعا لحدوث تشابه في الألوان مع فريق الكونغو

ويرتدي المنتخب المصري الشورت الأسود بدلا من الأبيض مع القميص الأحمر والجوارب السوداء.

وتقام منافسات البطولة التي تحتضنها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو/ تموز، بمشاركة 24 منتخبا تم تقسيمهم على 6 مجموعات.

وتلعب النهائيات بين 24 فريقا هم مصر والكاميرون والسنغال وتونس ونيجيريا والمغرب، الكونغو الديمقراطية وغانا ومالي، وكوت ديفوار وغينيا والجزائر، وجنوب أفريقيا وأوغندا وبنين وموريتانيا ومدغشقر وكينيا، وزيمبابوي وناميبيا وغينيا بيساو وأنجولا وتنزانيا وبوروندى.