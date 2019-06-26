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17:07 26 يونيو/ حزيران 2019
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    منتخب مصر

    بعد استبعاد عمرو وردة... تعرف على تشكيل منتخب مصر في مباراة الكونغو

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    كأس الأمم الأفريقية 2019
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    استقر خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر على التشكيل الذي سيخوض مباراة الفراعنة أمام الكونغو الديمقراطية، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية.

    أفاد مصدر مطلع في الجهاز الفني للمنتخب المصري لـ"سبوتنيك" بأن أجيري استقر على التشكيل الخاص بالفراعنة، رغم الأزمات الأخيرة التي أحاطت بمعسكر الفريق، وأبرزها استبعاد اللاعب عمرو وردة.

    عمرو وردة لاعب منتخب مصر لكرة القدم ونادي أتروميتوس اليوناني
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    كواليس "مثيرة" بشأن واقعة استبعاد اللاعب المصري عمرو وردة
    وكان اتحاد الكرة المصري، قد اتخذ قرارا باستبعاد عمرو وردة من معسكر المنتخب المصري، خاصة بعد الأزمة الأخيرة التي لاحقت اللاعب بمعسكر الفراعنة، وأدت في النهاية إلى استبعاده.

    وأضافت الصحيفة المصرية أن أبو ريدة عقد جلسة عاجلة مع خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، صباح اليوم الأربعاء، واتفق الثنائي على استبعاد وردة بشكل نهائي من المعسكر، وسيصدر اتحاد الكرة بيانا يوضح فيه أسباب استبعاد وردة بعد قليل.

    كما قال إيهاب لهيطة مدير المنتخب المصري، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لا يوجد نقاش فيما حدث، الموضوع منتهي، وصل لي، لقطات وبعض الفيديوهات للاعب الساعة 11".  وأضاف: "في الساعة الحادية عشر وخمس دقائق كنت مع المدير الفني خافيير أجيري لإطلاعه على الأمر".

    وأكمل "في الساعة الحادية عشر وعشر دقائق كان المدير الفني قد اتخذ قرار الاستبعاد، وأبلغنا رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة بالقرار. القرار لم يتعد 5 دقائق"، موضحا: "أبو ريدة وافق على القرار بدون نقاش لأنها سمعة منتخب مصر ونحن في بطولة قارية وحلم لـ100 مليون، لابد أن يكون الجميع على قدر المسؤولية".

    وختم لهيطة تصريحاته: "قرار الاستبعاد نهائي ودون رجعة، ولم يأخذ مننا سوى عدة دقائق فقط. تم إخبار اللاعب بالقرار وهو في طريقه لمغادرة المعسكر".

    كما تشهد تشكيلة الفراعنة، تقارير أخرى متعلقة بإصابة المدافع أحمد حجازي، الذي تعرض للإصابة بكسر في الأنف، خلال مباراة منتخب مصر الأولى أمام زيمبابوي، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد.

    ولكن أجيري حسم الجدل بشأن حجازي، وقرر أن يشارك أساسيا في المباراة

    أحمد حجازي في منتخب مصر أمام زيمبابوي
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    بعد إصابته العنيفة مع الفراعنة... صورة أحمد حجازي تثير القلق حول مشاركته أمام الكونغو الديمقراطية
    كما قال المصدر إن المدير الفني للفراعنة سيلعب المباراة بطريقته المعتادة 4-2-3-1.

    وجاء تشكيل الفراعنة على النحو التالي:

    حراسة المرمى: محمد الشناوي.

    خط الدفاع: أيمن أشرف — أحمد حجازي — محمود علاء — أحمد المحمدي.

    خط الوسط:تريزيجيه — طارق حامد  — عبد الله السعيد — محمد النني — محمد صلاح.

    خط الهجوم: مروان محسن.

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