توافد الجماهير لحضور مباراة مصر والكونغو

وتقام المباراة في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا، التي تستضيفها مصر وتستمر حتى 19 يوليو / تموز المقبل.
وتستضيف مصر البطولة بمشاركة 24 دولة لأول مرة في تاريخ البطولة، التي تقام على 6 ملاعب هي السلام والسويس والقاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والدفاع الجوى.
ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني في المجموعة الأولى بعد فوزه على زيمبابوي بهدف نظيف في مباراة الافتتاح.
وتتصدر أوغندا المجموعة الأولى بعد الفوز على الكونغو بهدفين نظيفين في الجولة الأولى، بينما يأتى منتخب الكونغو وزيمبابوى في المركزين الأخيرين.
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