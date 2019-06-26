توافد الجماهير لحضور مباراة مصر والكونغو

توافدت أعداد كبيرة من جمهور منتخب مصر، لدعم الفراعنة في مواجهة الكونغو الديمقراطية، في المباراة التي ستقام في العاشرة، مساء اليوم الأربعاء 26 يونيو/ حزيران.

وتقام المباراة في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا، التي تستضيفها مصر وتستمر حتى 19 يوليو / تموز المقبل.

© Sputnik . Derar khames الجماهير تنتظر مباراة مصر والكونغو

وتستضيف مصر البطولة بمشاركة 24 دولة لأول مرة في تاريخ البطولة، التي تقام على 6 ملاعب هي السلام والسويس والقاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والدفاع الجوى.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني في المجموعة الأولى بعد فوزه على زيمبابوي بهدف نظيف في مباراة الافتتاح.

وتتصدر أوغندا المجموعة الأولى بعد الفوز على الكونغو بهدفين نظيفين في الجولة الأولى، بينما يأتى منتخب الكونغو وزيمبابوى في المركزين الأخيرين.