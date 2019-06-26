بالفيديو... أهداف مباراة نيجيريا وغينيا في كأس أمم أفريقيا (1 - صفر)

وسجل كينيت أوميريو من تسجيل هدف فوز نسور نيجيريا في الدقيقة 76 من زمن المباراة.
ويرفع منتخب نيجيريا بتلك النتيجة رصيد إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، ليكون أول منتخب يضمن التأهل إلى الدور المقبل.
ومن المقرر أن يخوض مدغشقر مباراة هامة أمام بوروندي غدا الخميس.
هدف نيجيريا الاول في غينيا د73 #نيجيريا_غينياpic.twitter.com/eGKzTbbQN6— أهداف أمم إفريقيا 2019 HD (@AfricanCup19HD) June 26, 2019
وسيستضيف نيجيريا في الجولة الأخيرة منتخب مدغشقر، في محاولة لضمان صدارته للمجموعة الثانية.
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