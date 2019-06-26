بالفيديو... أهداف مباراة نيجيريا وغينيا في كأس أمم أفريقيا (1 - صفر)

تمكن منتخب نيجيريا، اليوم الأربعاء، من تحقيق الفوز الثاني له على التوالي في بطولة الأمم الأفريقية، بهدف دون رد على غينيا، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وسجل كينيت أوميريو من تسجيل هدف فوز نسور نيجيريا في الدقيقة 76 من زمن المباراة.

ويرفع منتخب نيجيريا بتلك النتيجة رصيد إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، ليكون أول منتخب يضمن التأهل إلى الدور المقبل.

ومن المقرر أن يخوض مدغشقر مباراة هامة أمام بوروندي غدا الخميس.

هدف نيجيريا الاول في غينيا د73 #نيجيريا_غينياpic.twitter.com/eGKzTbbQN6 — أهداف أمم إفريقيا 2019 HD (@AfricanCup19HD) June 26, 2019

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وسيستضيف نيجيريا في الجولة الأخيرة منتخب مدغشقر، في محاولة لضمان صدارته للمجموعة الثانية.