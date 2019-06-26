بالفيديو... أهداف مباراة أوغندا وزيمبابوي في كأس أمم أفريقيا (1 - 1)

تعادل منتخب أوغندا، اليوم الأربعاء، مع زيمبابوي بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة الثانية للقاءات المجموعة الأولى في كأس أمم أفريقيا، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو/تموز المقبل.

وتقدم إيمانويل أوكوي لمنتخب أوغندا في الدقيقة 12 من زمن اللقاء، لكن نجم زيمبابوي خاما بيليات تمكن من معادلة النتيجة في الدقيقة 40 من زمن اللقاء.

اوغندا 1 × 1 زيمبابوي | هدف التعادل زيمبابوي" 🎥 pic.twitter.com/t8FOzttO0K — عـالم كرة القـدم (@ii__10M) June 26, 2019

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هدف أوغندا الأول



" أوغندا 1 × 0 زيمبابوي "



via @i7S8R_ pic.twitter.com/j7xYniWUwF — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD150) June 26, 2019

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ويتصدر بتلك النتيجة أوغندا ترتيب المجموعة مؤقتا في انتظار نتيجة مواجهة مصر أمام الكونغو الديمقراطية، فيما حافظت زيمبابوي على حظوظها في التأهل بحصولها على نقطة ثمينة.