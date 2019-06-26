بالفيديو... أهداف مباراة أوغندا وزيمبابوي في كأس أمم أفريقيا (1 - 1)

وتقدم إيمانويل أوكوي لمنتخب أوغندا في الدقيقة 12 من زمن اللقاء، لكن نجم زيمبابوي خاما بيليات تمكن من معادلة النتيجة في الدقيقة 40 من زمن اللقاء.
اوغندا 1 × 1 زيمبابوي | هدف التعادل زيمبابوي" 🎥 pic.twitter.com/t8FOzttO0K— عـالم كرة القـدم (@ii__10M) June 26, 2019
هدف أوغندا الأول— صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD150) June 26, 2019
" أوغندا 1 × 0 زيمبابوي "
via @i7S8R_ pic.twitter.com/j7xYniWUwF
ويتصدر بتلك النتيجة أوغندا ترتيب المجموعة مؤقتا في انتظار نتيجة مواجهة مصر أمام الكونغو الديمقراطية، فيما حافظت زيمبابوي على حظوظها في التأهل بحصولها على نقطة ثمينة.
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