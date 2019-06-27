مدرب تونس: أعرف منتخب مالي جيدا

قال الفرنسي ألان جريس، المدير الفني لمنتخب تونس، إنه يجب علينا أن نحصد ما عملنا عليه خلال مباريات الإعداد أمام كرواتيا والعراق والحفاظ على الأداء القوي، الذي ظهرنا عليه.

جاء ذلك خلال حديثه في المؤتمر الصحفي لمباراة نسور قرطاج، التي تقام غدا الجمعة 28 يونيو / حزيران، أمام مالي، في ثاني جولات المجموعة الخامسة من نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وقال جريس: "يجب تقديم الجانب العملي على الجانب الشخصي، ولا بد من تحقيق نتيجة إيجابية، وأنا أعرف لاعبي منتخب مالي، الذي سبق ودربته، لكن في النهاية لا بد من العمل على الفوز بنقاط المباراة كاملة".

ولفت إلى أنه تابع منتخب مالي أمام موريتانيا، مضيفا: "أرى أنه قدم أداء رائعا في المباراة الأولى، ترشحه للذهاب بعيدا في البطولة".

وأوضح ألان جريس: "الانتقادات هي جزء من عملي، ولن أتناقش فيها، ولن أهتم حاليا بها، وهناك مباراة مهمة ومصيرية، غدا الجمعة، وعلينا أن نبتعد عما يشغلنا من انتقادات والتركيز على الفوز، لا غيره"، مضيفا: "من غير الطبيعي أن أتحدث في تغييرات فريقي ومن حقي أن أحتفظ بها كاملة دون الحديث فيها".

وتابع: "من الطبيعي أن نتجاوز ما حدث في المباراة الأولى ونذكر أن اللاعبين على عاتقهم عبور هذه المرحلة والعودة لمستوى الفريق الحقيقي"، مضيفا: "هناك العديد من المنتخبات على المستوى القاري جادين، ولكن المنتخب التونسي يملك حالة مميزة وصراحة كبيرة بين اللاعبين في الاعتراف بالخطأ".

وقال: "أعرف المنتخب المالي جيدا، ولن أتحدث عنه وردي سيكون في الملعب"، مضيفا: "بالتأكيد درجة حرارة الجو ستكون في الحسبان، لأننا سنلعب في أجواء حارة جدا وهو ما يضعنا أمام مشكلة في استرجاع الجهود وأعتقد أن كل الفرق معرضة للعب في هذا التوقيت كما أن المنافس أيضا سيلعب في نفس الظروف، والترشح للدور الثاني هو المهم الآن دون النظر إلى ترتيب الصعود".