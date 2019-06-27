مدرب كوت ديفوار يؤكد صعوبة لقاء المغرب

أكد إبراهيما كمارا، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، صعوبة لقاء فريقه أمام المغرب المحدد لها غدا على استاد السلام في ثاني جولات مجموعات بطولة الأمم الأفريقية 2019 في مصر خلال الفترة من 21 يونيو/ حزيران حتى 19 يوليو/ تموز.

وقال كمارا في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم باستاد السلام، إن فريقه يبحث عن التأهل عن المجموعة للأدوار التالية وسنقوم بكل ما يلزم للتأهل، ليس هدفنا أن نهزم المغرب ونعود للبلاد بل هدفنا التقدم في البطولة.

وبسؤاله عن غياب المهاجم المغربي خالد بوطيب، قال أنا لا أنشغل سوي بفريقي، هدفي ليس المغرب، وهو الشيء الواضح بالنسبة لي وبالنسبة لفريقي.

وبسؤاله عن نقاط القوة والضعف في المغرب، أكد أن المنتخب المغربي قوي دفاعيا وهجوميا، قادر على التنوع في الألعاب، هناك استقرار في أسود الأطلس منذ سنوات أو 4 سنوات، وهو ما ينعكس على الأداء الفني.

وتابع كمارا، بطولة كأس الأمم تتسم بالعنف والعنفوان، سنلعب مباراة من أجل الفوز والتأهل، وإذا لم نفز يجب ألا نخسر، يجب علينا أن نقوم بما في وسعنا للتأهل عن المجموعة.

يذكر أن كوت يفوار تتصدر المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع المغرب، ويأتي جنوب أفريقيا وناميبيا في المركزين الثالث والرابع بدون رصيد من النقاط.