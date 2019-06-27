نجم تونس يحفز "نسور قرطاج" برسالة

حرص نجم منتخب تونس، فخر الدين بن يوسف، على تحفيز زملائه برسالة دعم عقب التعثر في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة أمام منتخب أنغولا وقبل مواجهة مالي يوم غد الجمعة.

وقال ابن يوسف للصحفيين "عبر التاريخ وجدنا صعوبات كبيرة في المباراة الأولى، يجب أن نتدارك أخطاءنا في المباريات المقبلة، منتخب مالي قوي ولكننا قادرون على الفوز، لا نخشى المنتخبات خاصة إذا كنا جاهزين، لدي ثقة في عناصر المنتخب".

وطلب ابن يوسف من كل التونسيين، الوقوف بجنب المنتخب، مختتما رسالته بقول "تحيا تونس".

يذكر أن المنتخب التونسي اكتفى بالتعادل 1-1 في المباراة الأولى، ليحتل المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد نقطة.

وتقام منافسات البطولة التي تحتضنها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو/ تموز، بمشاركة 24 منتخبا تم تقسيمهم على 6 مجموعات.

وتلعب النهائيات بين 24 فريقا هم مصر والكاميرون والسنغال وتونس ونيجيريا والمغرب، الكونغو الديمقراطية وغانا ومالي، وكوت ديفوار وغينيا والجزائر، وجنوب أفريقيا وأوغندا وبنين وموريتانيا ومدغشقر وكينيا، وزيمبابوي وناميبيا وغينيا بيساو وأنجولا وتنزانيا وبوروندى.