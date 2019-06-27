كينيا تكشف موقف لاعبها بعدما تعرض لهتافات عنصرية في مباراة الجزائر

كشف مسؤولو منتخب كينيا موقف الظهير الأيسر، دينيس أوديامبو، بعد تداول تقارير عن انسحابه من البطولة عقب الهتافات العنصرية التي واجهها في مباراة منتخب بلاده أمام الجزائر.

وكان أوديامبو قد تعرض لهتافات عنصرية خلال مواجهة الجزائر أمام كينيا، التي انتهت بفوز محاربي الصحراء بهدفين دون رد.

ونفى مسؤولو منتخب كينيا مغادرة أوديامبو بعثة المنتخب، واتخاذه قرارا بعدم استكمال البطولة بعد تعرضه لهتافات عنصرية.

وقال كين أوكاكا، المنسق الإعلامي للمنتخب الكيني، في تصريحات رسمية، إن اللاعب متواجد في معسكر منتخب بلاده ولا صحة لشائعات رحيله.

ويلعب منتخب كينيا ضمن المجموعة الثالثة، التي تقام مبارياتها على ملعب الدفاع الجوي، وسيواجه مساء اليوم منتخب تنزانيا.

ويحتاج كينيا إلى الفوز حتى يتمكن من المنافسة على التأهل إلى الأدوار المقبلة، حيث يحتل المركز الثالث من دون حصده أي نقطة حتى الآن، بفارق 3 نقاط عن السنغال متصدر المجموعة والجزائر صاحب المركز الثاني ولكل منهما 3 نقاط.