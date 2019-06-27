منتخب مصر يوضح حالة محمد الشناوي

كشف أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، عن حالة الحارس الأساسي للفراعنة محمد الشناوي.

وخاض الشناوي مباراتي زيمبابوي والكونغو الديمقراطية، وخرج بشباك نظيفة.

وأوضح ناجي في تصريحات من داخل معسكر منتخب مصر "محمد الشناوي يؤدي بخطى ثابتة في البطولة. لم يسدد الضربات الثابتة وترك تسديد الـ4 كرات الأخيرة لأحمد حجازي بعدما شعر بالإرهاق".

وواصل ناجي "لن يتدرب الشناوي اليوم وسيخضع للراحة وبعض جلسات العلاج الطبيعي، لكنني أوكد أنه ليس مصابا لكنه يشعر بالإرهاق".

وعن الدفع بحارس آخر أمام أوغندا يوم الأحد، أوضح "الحراس الثلاثة على قدر كبير من المسؤولية وباستطاعتهم الدفاع عن قميص المنتخب ببسالة".

وضمن منتخب مصر التأهل إلى الدور التالي، بفوزه الثمين، مساء أمس الأربعاء، على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الثانية من لقاءات المجموعة الأولى في بطولة أمم أفريقيا التي تنظمها مصر حتى 19 يوليو/تموز المقبل.

وبتلك النتيجة رفض منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، خلف أوغندا برصيد 4 نقاط، فيما تلقت الكونغو الخسارة الثانية في البطولة.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر في الجولة الثالثة في دور المجموعات منتخب اوغندا، فيما سيلتقي الكونغو مع زيمبابوي.