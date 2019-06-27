فوز تاريخي... شاهد هدف مدغشقر على بوروندي (1-0) في أمم أفريقيا

حقق منتخب مدغشقر أول فوز له في بطولة كأس الأمم الأفريقية على نظيره بوروندي بهدف دون رد خلال المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات البطولة، ليقترب خطوة من التأهل إلى دور الـ16.

ففي الدقيقة 76 استطاع ماركو آليمايريترا تسجيل هدف التقدم لصالح منتخب مدغشقر بعدما سدد كرة حرة مباشرة قوية من حدود منطقة الجزاء لتنتهي المباراة (1-0) لصالح مدغشقر.

— مدغشقر 1-0 بوروندي

هدف مدغشقر الاول د'79 pic.twitter.com/SH89vrLQuF — أهداف كرة القدم (@turki_video) June 27, 2019

بتلك النتيجة رفع منتخب مدغشقر رصيده إلى النقطة الرابعة احتل بها المركز الثاني في جدول المجموعة الثانية خلف نيجيريا التي حمست تأهلها إلى دور الـ16.

مدغشقر تحتاج للفوز في مباراة الجولة الأخيرة أو التعادل لضمان بطاقة التأهل الثانية على دور الـ16، حيث حصد المنتخب الغيني نقطة واحدة بينما تذيل بوروندي جدول الترتيب.