فوز تاريخي... شاهد هدف مدغشقر على بوروندي (1-0) في أمم أفريقيا

ففي الدقيقة 76 استطاع ماركو آليمايريترا تسجيل هدف التقدم لصالح منتخب مدغشقر بعدما سدد كرة حرة مباشرة قوية من حدود منطقة الجزاء لتنتهي المباراة (1-0) لصالح مدغشقر.
— مدغشقر 1-0 بوروندي— أهداف كرة القدم (@turki_video) June 27, 2019
هدف مدغشقر الاول د'79 pic.twitter.com/SH89vrLQuF
بتلك النتيجة رفع منتخب مدغشقر رصيده إلى النقطة الرابعة احتل بها المركز الثاني في جدول المجموعة الثانية خلف نيجيريا التي حمست تأهلها إلى دور الـ16.
مدغشقر تحتاج للفوز في مباراة الجولة الأخيرة أو التعادل لضمان بطاقة التأهل الثانية على دور الـ16، حيث حصد المنتخب الغيني نقطة واحدة بينما تذيل بوروندي جدول الترتيب.
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