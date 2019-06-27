بالفيديو... أهداف مباراة الجزائر والسنغال (1-0) في أمم أفريقيا

وتمكن محاربو الصحراء من الفوز بهدف دون رد على السنغال، في مباراة مليئة بالإثارة والسرعة.
وسجل هدف فوز الجزائر، يوسف البلايلي في الدقيقة 47 من زمن اللقاء.
What a finish from Youcef Belaili— Kawowo Sports (@kawowosports) June 27, 2019
BOOOOOOOMMMMMM #KawowoUpdates #AFCON2019 #SENALGpic.twitter.com/A3LuvVI4y8
وبذلك الفوز تضمن الجزائر تأهلها إلى الأدوار المقبلة، في انتظار مباراتها الأخيرة أمام تنزانيا، فيما ستسعى السنغال إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام كينيا.
ويتصدر منتخب الجزائر بتلك النتيجة المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما تظل السنغال بالمركز الثاني وفي جعبتها 3 نقاط.
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