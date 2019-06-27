بالفيديو... أهداف مباراة الجزائر والسنغال (1-0) في أمم أفريقيا

تمكن منتخب الجزائر، مساء اليوم الخميس، من حصد الفوز الثاني له في كأس الأمم الأفريقية، بفوزه الثمين على السنغال في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة بالبطولة الأفريقية.

وتمكن محاربو الصحراء من الفوز بهدف دون رد على السنغال، في مباراة مليئة بالإثارة والسرعة.

وسجل هدف فوز الجزائر، يوسف البلايلي في الدقيقة 47 من زمن اللقاء.

وبذلك الفوز تضمن الجزائر تأهلها إلى الأدوار المقبلة، في انتظار مباراتها الأخيرة أمام تنزانيا، فيما ستسعى السنغال إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام كينيا.

ويتصدر منتخب الجزائر بتلك النتيجة المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما تظل السنغال بالمركز الثاني وفي جعبتها 3 نقاط.