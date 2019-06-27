مدرب الجزائر: ما فعلناه أمام السنغال تدربنا عليه منذ شهر

قال جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، اليوم الخميس، إن ما قدمه محاربو الصحراء في مباراة اليوم ليس إلا نتاج ما تدرب عليه الفريق منذ شهر.

وتصدر منتخب الجزائر المجموعة الثالثة، بفوزه على السنغال بهدف دون رد سجله يوسف البلايلي في الدقيقة 47.

وقال بلماضي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "دخلنا المباراة لهدف واحد وهو تحقيق الفرز للعبور إلى الدور الثاني نعلم أننا واجهنا فريقا كبيرا ومرشحا للبطولة ولكننا نجحنا في إقصائه".

وأردف "التكتيك الفني الذي شاهده الجميع داخل الملعب أمام السنغال، هو ما نتدرب عليه خلال شهر تقريبا، وظهر بصورة جيدة خلال مواجهة اليوم".

وأكمل "أود أن أشكر الجميع داخل المنتخب واللاعبين على المجهود الرائع الذي قدموه".

ومضى "الفوز على السنغال ليس سهلا والجميع يعلم جيدا قوة الفريق السنغالي لكننا درسنا جميع نقاط القوة والضعف للسنغال، ولكننا سوف نستعد من الغد لمواجهة تنزانيا من أجل الفوز وتصدر المجموعة".

من جانبه، قال، أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، إن خسارة فريقه اليوم كانت بسبب فقدانه للكرة بسهولة، لكننا قدمنا مباراة جيدة رغم الخسارة.

وتابع خلال المؤتمر الصحفي "سنستعد جيدا لمباراة كينيا، لحسم التأهل إلى الدور الثاني للبطولة".

وشدد على أن الخسارة بمثابة ناقوس إنذار للفريق في بداية مشواره، مضيفا "علينا الاستعداد الجيد لمباراة كينيا، وحشد اللاعبين للمباراة القادمة، خاصة بعد استعادة اللاعبين المصابين".

وتابع "سندرس حاليا مباراة الجزائر جيدا، ونعرف ما الأخطاء التي وقعنا فيها، حتى لا نكررها في المرات المقبلة".

ومضى

"بلماضي (مدرب الجزائر)، نجح في خلق فرص تكتيكية وأدار المباراة بشكل جيد، وعلينا أن نعترف بذلك حتى نعالجه في المرات المقبلة".

وأتم "مباراة كينيا ستكون صعبة، وينبغي أن نخلق فرصا لساديو ماني وألا نقع في فخ اليوم من حيث إغلاق المساحات أمامه، حتى يظهر بمستوى أفضل".