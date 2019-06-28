ساديو ماني يتحدث عن مواجهة محمد صلاح في نهائي كأس الأمم

أكد ساديو ماني نجم منتخب السنغال أن هدف "أسود التيرانغا" هو الوصول إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، رغم الخسارة أمام الجزائر هدف دون رد يوم أمس الخميس.

وقال ماني عقب المباراة في تصريحات على أرض الملعب: "كانت مواجهة صعبة في البداية، لكننا بذلنا الكثير من المجهود وحاولنا أن نضغط على الجزائر لنحقق الفوز، لكن هذا لم يحدث".

وأضاف ماني لاعب ليفربول الإنجليزي: "أتمنى أن أواجه محمد صلاح في النهائي مع منتخب مصر، هذا هدف نسعى لأجله".

يذكر أن منتخب مصر يتصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بينما يحتل المنتخب السنغالي وصافة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط.

وكان منتخب السنغال قد حقق الفوز على تنزانيا بهدفين دون رد قبل الخسارة أمام الجزائر، بينما فاز الفراعنة على زيمبابوي بهدف نظيف قبل الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد.