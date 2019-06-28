مدرب منتخب مصر يكشف ملامح من خطة مواجهة أوغندا

كشف تيتو جارسيا المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب مصر، عن بعض ملامح الخطة التي سيواجه بها "الفراعنة" منتخب أوغندا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا.

قال جارسيا من داخل مقر إقامة الفريق: "نعرف أننا لم نلعب بشكل جيد حتى الآن، لكننا حصدنا ست نقاط وتأهلنا للدور المقبل، وهذا هو الشيء الأهم. لم نصل إلى أفضل مستوى لنا بعد".

وأضاف جارسيا: "نحتاج لمواجهة أوغندا بعناصر جديدة لتجنب إرهاق بعض اللاعبين، وأيضا لتجهيز كل أفراد الفريق للمباريات الإقصائية".

وأوضح جارسيا: "حالتنا البدنية ليست الأفضل، وفي الشوط الثاني تقل قدرتنا على الركض ونفقد سيطرتنا على الكرة، ولا نكون قادرين على الاستحواذ، لكننا سنصل إلى مستوى بدني أفضل في المباريات المقبلة".

وأتم جارسيا: "علينا التفكير بإيجابية حتى لو لم نكن في أفضل مستوى. الفوز باللقب هدفنا الذي نقاتل من أجله، وإذا لم أكن هنا من أجل الفوز بالبطولة فلا يجب أن أستمر".

يذكر أن منتخب مصر يتصدر المجموعة الأولى برصيد ست نقاط من الفوز على زيمبابوي والكونغو الديمقراطية.