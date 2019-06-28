بالفيديو... موقف طريف بين جمهور منتخب مصر ومشجع الكونغو

وقع موقف كوميدي بين جمهور المنتخب الوطني المصري، وأحد مشجعي الكونغو، قبل المباراة التي أقيمت بين المنتخبين مساء الأربعاء الماضي.

ورصدت كاميرا "سبوتنيك" مشهدا طريفا في أثناء دخول المشجعين لاستاد القاهرة الذي شهد المباراة، عندما تحدث مشجع مصري مع أحد مشجعي الكونغو، وقال له الأخير "مصر 3 الكونغو 8" في إشارة منه أن نتيجة المباراة ستكون 8-3 لصالح الكونغو.

وتدخل أحد أفراد تأمين الاستاد، وهنا عبّر مشجع الكونغو عن خوفه بطريقة فكاهية وقال له "كرة القدم" وأدى بيده حركات الملاكمة قائلا "لا"، في إشارة منه أنه لا يريد العراك بسبب ضخامة جسم فرد التأمين.

وأكد مشجع الكونغو أن فريقه سيفوز بثمانية أهداف، وطلب منه فرد التأمين التوجه إلى الصف لدخول الاستاد.

يذكر أن منتخب مصر ضمن التأهل إلى الدور التالي، بفوزه الثمين، مساء اليوم الأربعاء، على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الثانية من لقاءات المجموعة الأولى في بطولة أمم أفريقيا التي تنظمها مصر حتى 19 يوليو/ تموز المقبل.