الإعلان عن تشكيلة "نسور قرطاج" في لقاء مالي بأمم أفريقيا

أعلن آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس التشكيلة الأساسية التي سيخوض على أثرها مباراة مالي التي تنطلق في الرابعة والنصف عصر اليوم بملعب "السويس"، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر.

وجاء تشكيل تونس ضد مالي، كالتالي:

تعد هذه المباراة الثانية على التوالي التي يبدأ فيها فرجاني ساسي لاعب وسط منتخب تونس ونادي الزمالك على مقاعد البدلاء بعد مباراة أنغولا الماضية.

ويتصدر منتخب مالي جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، متفوقا بفارق نقطتين على منتخبا تونس وأنغولا، بينما يحتل منتخب موريتانيا المركز الأخير دون رصيد من النقاط.

ويدرك الآن جيريس المدير الفني لمنتخب تونس أن الهزيمة أو التعادل في مباراة اليوم أمام مالي سيصعب كثيرا من مهمة "نسور قرطاج" في الصعود لدور الـ 16 من منافسات البطولة، فيما تزداد احتمالات إقالته من منصبه في ظل الانتقادات العنيفة التي تعرض من

جانب الصحافة التونسية بسبب الأخطاء العديدة التي ظهرت في كل الخطوط بسبب تغيير مراكز اللاعبين، بجانب الأخطاء في إختياراته للتشكيلة الأساسية في المباراة الماضية أمام أنغولا.

في المقابل يدخل منتخب مالي مباراة اليوم وسط معنويات بعدما حقق فوزا عريضا في بداية مشواره بالمسابقة القارية على موريتانيا بنتيجة 4 — 1، ساعيا لتحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي من أجل ضمان التأهل لدور الـ 16 دون النظر لنتيجة مباراته الأخيرة

أمام أنجولا.

ولن يكون منتخب مالي صيدا سهلا لنظيره التونسي، حيث يسجل الظهور الـ 11 في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية، في الوقت الذي لم يغيب فيه عن المشاركة منذ نسخة 2008 التى أقيمت فى غانا.

ونجح منتخب مالي في تحقيق نتائج مميزة على مدار تاريخ مشاركاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية حيث نجح في الوصول للدور نصف النهائى "6 مرات" كان آخرها عام 2013.

ويضم منتخب مالي عددا من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والتهديفية الفائقة القادرين على حسم نتيجة اللقاء، مثل مامادو فوفانا مدافع ميتز الفرنسي، ولاسانا كوليبالي لاعب وسط رينجرز الإسكتلندي، وشيخ دوكوري لاعب لانس الفرنسي، وموسى ماريجا مهاجم بورتو

البرتغالي.