مدرب الكاميرون: غانا لديها منتخب جيد والمواجهة ستكون قوية

قال كلارنس سيدورف، مدرب الكاميرون، إنه لا ينظر لتاريخ مواجهات المنتخبين ونحاول الاستعداد لمباراة الغد بشكل جيد.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "احتلال الصدارة بعد الجولة الأولى أمر رائع، والضغوط أكثر على منتخب غانا".

وتابع: ""لقد كانت زيارة "أخي إيتو" للمران إيجابية الآثر للغاية علينا، والدفاع في شكل موحد والضغط من منتصف الملعب سر قوة الكاميرون".

واستطرد: "فخور أن أكون على رأس القيادة الفنية لهذه المجموعة الرائعة".

وتقام منافسات البطولة التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو/ تموز، بمشاركة 24 منتخبا تم تقسيمهم على 6 مجموعات.

وتلعب النهائيات بين 24 فريقا هم مصر والكاميرون والسنغال وتونس ونيجيريا والمغرب، الكونغو الديمقراطية وغانا ومالي، وكوت ديفوار وغينيا والجزائر، وجنوب أفريقيا وأوغندا وبنين وموريتانيا ومدغشقر وكينيا، وزيمبابوي وناميبيا وغينيا بيساو وأنجولا وتنزانيا وبوروندى.