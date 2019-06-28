تغريدة أبو تريكة الجديدة تثير العديد من ردود الأفعال

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة اللاعب المصري السابق محمد أبو تريكة، على أنها تنديد بعودة اللاعب عمرو وردة إلى صفوف المنتخب المصري.

هذا وكان أبو تريكة قد نشر على حسابه الخاص عبر منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها "قال علي بن أبي طالب: إن كان لا بد من العصبية، فليكن تعصبكم لمكارم الأخلاق ومحامد الأفعال".

فاعتبرها رواد مواقع التواصل بأن أبو تريكة يرفض عودة عمرو وردة إلى صفوف المنتخب بعد استبعاده في بطولة أمم أفريقيا.

قال علي ابن أبي طالب: إن كان لا بدّ من العصبية، فليكن تعصبكم لمكارم الأخلاق ومحامد الأفعال. — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) June 28, 2019

في الوقت الذي وصفه صاحب حساب يحمل اسم "يونس #58" بانه "أسطورة العرب".

الله عليك يابوتريكة اسطورة العرب ♥️ — يونس #58 (@Yones56) June 28, 2019

لتنتهي أزمة صانع ألعاب منتخب مصر، عمرو وردة، بعد أن اكتفى اتحاد الكرة المصري بإيقاف اللاعب حتى نهاية مباريات الدور الأول ثم العودة بداية من دور الـ16.

ودعم لاعبوا المنتخب المصري رفيقهم من أجل العودة ومنهم محمد صلاح الذي نشر "تغريدة" جاء فيها "علينا أن نؤمن بالفرصة الثانية، نحتاج للنصح والإرشاد، والإبعاد ليس حلا".