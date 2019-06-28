أفضل لاعب في لقاء تونس ومالي بأمم أفريقيا... أضعنا فرصة الفوز

أكد موسى ماريجا، نجم منتخب مالي ونادي بورتو البرتغالي، الفائز بجائزة أفضل لاعب في مباراة تونس ومالي، أن فريقه أضاع الفوز اليوم أمام تونس في الجولة الثانية ببطولة أمم إفريقيا مصر 2019.

أعرب ماريجا عن خيبة أمله بعد خروج المباراة بالتعادل الإيجابي واضاف "ألوم نفسي بشدة على ضياع فرصة التهديف الأخيرة في المباراة".

وتابع نجم الدوري البرتغالي لقد دخلنا المواجهة بدافع الفوز، لعبنا مباراة متوازنة ومنتخب تونس يملك لاعبين كبار، سعينا الى استغلال نقاط الضعف في المنافس وفي النهاية نشكر الله على النتيجة ونسعى للفوز في مباراة انغولا المقبلة.

© Sputnik . Derar Rabee Khamis موسى ماريجا نجم منتخب مالي ونادي بورتو البرتغالي والفائز بجائزة أفضل لاعب في مباراة تونس ومالي

فشل منتخب تونس، اليوم الجمعة، في تحقيق أول فوز له في كأس أمم أفريقيا بعد أن اكتفى بالتعادل مع مالي بنتيجة 1- 1، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة بالبطولة.

تقدمت مالي في الدقيقة 60 عن طريق ديادي ساماسيكو، الذي لعب ركنية أخطأ حارس تونس معز حسن في التعامل معها لتسكن الشباك، وتعادل وهبي الخزري في الدقيقة 70 لنسور قرطاج.

ورفعت تونس رصيدها إلى نقطتين فقط، في المركز الثاني خلف مالي المتصدرة بـ4 نقاط، انتظارا لنتيجة المواجهة الأخرى بذات الجولة بين موريتانيا وأنجولا غدا.