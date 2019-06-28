اتحاد الكرة المصري يقول إن بيانه بشأن عمرو وردة نشر بالخطأ

أعلن اتحاد الكرة المصري اليوم الجمعة على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" أن بيانه بشأن عمرو وردة نشر بالخطأ.

وقال الاتحاد إنه يؤكد "لاعبي المنتخب الوطني لم يدلوا بأية تصريحات صحفية، وأن ما نشر على لسان بعض منهم على الموقع الرسمي للاتحاد كان بطريق الخطأ".

ونشر الاتحاد المصري لكرة القم بيانا قال فيه إن أزمة عمرو وردة انتهت وأن الاتحاد اكتفى بعقاب اللاعب بإيقافه حتى نهاية مباريات الدور الأول ثم العودة في الدور الـ16.

وتابع الاتحاد في بيانه أن محمد صلاح يرى أن وردة أخطأ بالفعل ويستحق العقاب، ولكن يجب الحفاظ على مستقبل اللاعب خاصة بعد ظهور هذه التسريبات التي من الممكن أن تنهي مستقبله الكروي فكان من الضروري استمراره مع المنتخب الوطني والاكتفاء بحرمانه من المشاركة في مباريات الدور الأول، بحسب بيان الاتحاد الذي وصل "سبوتنيك".

وأكد أحمد المحمدي قائد المنتخب وأحمد حجازي وعلي غزال أن ما حدث من تكاتف اللاعبين تجاه وردة يرجع إلى شعورهم أن ما حدث لزميلهم مؤامرة خبيثة في هذا التوقيت خاصةً أن اللاعب كان ملتزمًا جدًا أثناء المعسكر وأن التسريبات التي ظهرت كانت قديمة فكيف يتم محاسبة اللاعب على أفعال قديمة لم تحدث في المعسكر الحالي.

صفحة اتحاد الكرة الرسمية على فيسبوك وتويتر حذفت تصريحات صلاح عن عمرو وردة



التصريحات اللي هي ديه pic.twitter.com/Ksz2XuqyGE — moataz (@wezafabregas) June 28, 2019

ودافع بقية اللاعبين عن زميلهم من منطلق روح التكاتف في المعسكر من أجل عدم زعزعة استقرار المنتخب الوطني، في ظل وجود عزيمة وتصميم على الحصول على اللقب القاري الثامن.

وقرر هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد كرة القدم المصري، اليوم الجمعة، تخفيض عقوبة الإيقاف على اللاعب حتى نهاية الدور الأول للبطولة فقط.

وأكد أبو ريدة للاعبين على مطلبه ومطلب الجميع منهم أن يستمر هذا التكاتف بينهم وينعكس على آدائهم في الملعب لإسعاد جماهيرهم وشعب مصر.

وكان اللاعب المستبعد قد نشر، في وقت سابق، اعتذارا على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قال فيه "بعتذر من اللي حصل مني، وبعتذر لأهلي وبعتذر للجهاز الفني، وأي حد زعلان مني ميضايقش مني، وأوعدكم الفترة اللي جاية كل حاجة هتبقى كويسة، وأني معملش حاجة تضايق أي حد مني.. أنا أسف تاني".

وكان هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، والمشرف العام على منتخب مصر، قرر استبعاد عمرو وردة من قائمة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر حاليا وتنتهى 19 يوليو/ تموز المقبل.