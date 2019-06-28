نجم برشلونة في مباريات الجزائر والمغرب في أمم أفريقيا (صور)

حضر لاعب وسط برشلونة، عثمان ديمبلي، في مدرجات مباراة المغرب مع كوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا المقامة في مصر حتى 19 يوليو/ تموز.

رصد مراسل "سبوتنيك" حضور نجم البارسا في مدرجات استاد "السلام"، خلال مباراة منتخب المغرب أمام الأفيال الإيفوارية.

© Sputnik . Derrar Khamis عثمان ديمبلي لاعب وسط برشلونة في مدرجات مباراة المغرب مع كوت ديفوار في أمم أفريقيا

وتعد تلك هي المرة الثانية التي يحضر فيها ديمبلي مباريات في البطولة الأفريقية، حيث سبق وحضر مباراة الجزائر أمام السنغال التي أقيمت مساء أمس الخميس وانتهت بفوز محاربي الصحراء بهدف من دون رد.

© Sputnik . Derrar Khamis عثمان ديمبلي لاعب برشلونة في مدرجات مباراة الجزائر مع السنغال في أمم أفريقيا

يذكر أن عثمان ديمبلي يلعب في صفوف منتخب فرنسا، ويحمل الجنسية الفرنسية، لكنه من أصول موريتانية عربية.