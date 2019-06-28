إصابة حارس منتخب مصر ونقله إلى المستشفى

تعرض حارس منتخب مصر، اليوم الجمعة، لإصابة حرجة نقل على إثرها إلى المستشفى، قبل المواجهة المقبلة في دور المجموعات أمام أوغندا.

تعرض محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس منتخب مصر لإصابة خلال مران المنتخب المصري، نقل على إثرها إلى المستشفى.

تعرض جنش لالتواء في الكاحل، خلال تدريبات المنتخب التي كان مراسل "سبوتنيك" حاضرا فيها، ومن دون أي اشتراك من أي لاعب معه.

وغادر فورا حارس المنتخب المران متأثرا بتلك الإصابة، وانتقل إلى المستشفى، برفقة الفريق الطبي لإجراء الأشعة من أجل الاطمئنان على الإصابة.

ولم يشارك جنش أساسيا في مباراتي منتخب مصر السابقتين، التي لعب فيهما محمد الشناوي، حارس الأهلي، أساسيا.

وخاض الشناوي مباراتي زيمبابوي والكونغو الديمقراطية، وخرج بشباك نظيفة.

وأوضح ناجي في تصريحات من داخل معسكر منتخب مصر "محمد الشناوي يؤدي بخطى ثابتة في البطولة. لم يسدد الضربات الثابتة وترك تسديد الـ4 كرات الأخيرة لأحمد حجازي بعدما شعر بالإرهاق".

وواصل ناجي "لن يتدرب الشناوي اليوم وسيخضع للراحة وبعض جلسات العلاج الطبيعي، لكنني أوكد أنه ليس مصابا لكنه يشعر بالإرهاق".

وعن الدفع بحارس آخر أمام أوغندا يوم الأحد، أوضح "الحراس الثلاثة على قدر كبير من المسؤولية وباستطاعتهم الدفاع عن قميص المنتخب ببسالة".

يذكر أن منتخب مصر يتصدر المجموعة الأولى برصيد ست نقاط من الفوز على زيمبابوي والكونغو الديمقراطية.

وضمن منتخب مصر التأهل إلى الدور التالي، بفوزه الثمين، مساء أمس الأربعاء، على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الثانية من لقاءات المجموعة الأولى في بطولة أمم أفريقيا التي تنظمها مصر حتى 19 يوليو/تموز المقبل.

وبتلك النتيجة رفض منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، خلف أوغندا برصيد 4 نقاط، فيما تلقت الكونغو الخسارة الثانية في البطولة.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر في الجولة الثالثة في دور المجموعات منتخب اوغندا، فيما سيلتقي الكونغو مع زيمبابوي.